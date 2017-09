Les jornades sobre les colònies industrials del Berguedà viuen un any de transició

Les cinquenes jornades sobre colònies industrials que organitza el Museu de la Colònia Vidal per els dies 29 i 30 de setembre i 1 d'octubre viurà un any de transició. La coincidència de la celebració amb la convocatòria de l'1 d'octubre, el replantejament d'activitats com els recorreguts en autocars d'època per les colònies i la falta de patrocinador habitual ha fet que el programa d'enguany sigui més reduït. Amb tot els organitzadors han refermat el seu compromís per mantenir unes jornades sorgides de la iniciativa privada. Jordi Vidal, director del museu ha assegurat que es manté ben viu i vigent l'objectiu de "promoure i posar en valor aquest espais patrimonials valuosos per la història que ens expliquen". D'aquí que enguany hagin apostat per la continuïat d'un certamen encara que sigui amb menys contingut però que de cara a l'any que ve, ha dit Vidal, tornarà amb més força.

Les jornades d'aquest 2017 no gaudiran de la representació teatralitzada que feia cada any i que tenia molt poder de convocatòria. Membres de la Fira dels Embarrats de Sant Joan de Vilatorrada que hi participen voluntàriament aquest any no hi poden ser a causa de la convocatòria de l'1-O segons ha explicat Jordi Vidal. Aquesta represnetació es farà el 2018. També s'ha suprimit els recorreguts per les colònies amb un autobús antic perquè no el feien servir gaires persones. Tot això en un any en què Banc de Sabadell que era patrocinador de les jornades , ja no ho és. I encara un altre element i és que un dels col.laboradors Logos Berguedà, enguany no hi pot ser perquè també està reformulat el seu projecte.



Paisatges industrials

El lema de les jornades colonials del 2017 seran els paisatges industrials. El Konvent de cal Rosal presentarà una audioguia que permetrà als visitants "fer un recorregut per dins de l'edifici de l'antiga fàbrica que recupera històries i vivències de les treballadores". Aquesta audioguia ha estat elaborada per Sara Lorite (Abrera, 1993) una artista visual graduada en Arts i Dissenys a l'Escola Massana de Barcelona. Inspirant-se en el treball de Gerard Viladarga d 'Històries mínimes i en converses amb veïns de l'antiga colòia industrial, ha creat aquesta àudio guia. Es presenta el divendres 29. I estarà a disposició del públic el dissbte 30 de setembre de les 12 del migdia a les 8 del vespre de forma gratuïa ha indicat Eduard Finestres del Konvent. Aquest espai estrenarà les jornades el divendres 29 amb un concert de Max Garcia.

El Museu de la Colònia Vidal acollirà dissabte 30 la tradicional xerrada. Enguany hi participaran Marion Seiner de l'Associacióde Municipis de la Conca del Ruhr que explicarà la Ruta del Patrimoni Industrial del Ruhr a Alemanya "un sistema regional d'interpretació i de difusió cultural format per 1.000 vestigis industrials visitables" ha explicat Jordi Vidal. També parlaran l'arquitecte Ferran Pont i la fotògrafa Teresa Llordés, autors del llibre Espais Recobrats que exposa els nous usos del patrimoni industrial català. Igualment intrevindrà Ester Prat que és la coordinadora de projectes de RocaUmbert de Granollers. En acabar la xerrada es podrà visitat l'exposició "Indústria, Territori, Identitat" instal.lada al Museu de cal Vidal sobre la conca del Ruhr.

Diumenge , que era el dia en què els altres anys es feia la xerrada de les jornades, enguany en coincidir amb la convocatòria de l'1-O s'ha preferit fer una jornada de portes obertes als espais visitables de les colònies.

Sobre la reducció d'activitats de les jornades d'enguany "es fa un pas enrera per poder-ne fer quatre endavant" ha exposat Rosa Colomer de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà que col.labora amb el certamen així com també la Diputació de Barcelona.