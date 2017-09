L'alcaldessa de Berga rep la citació per declarar el 3 d'octubre davant la fiscalia

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós (CUP), ha rebut aquest dijous la citació de la fiscalia per declarar el 3 d'octubre per la signatura del decret de convocatòria del referèndum, segons ha pogut saber Regió7. Venturós, previsiblement, no acudirà a la cita, ja que la CUP va anunciar que tots els seus alcaldes desobeirien la notificació.

Venturós ha estat convocada a declarar a la fiscalia de Manresa, situada als jutjats de la capital bagenca. El dia abans, el 2 d'octubre, és previst que hi acudeixi a declarar l'alcalde de Manresa ,Valentí Junyent (PDCAT), el qual també ha rebut avui mateix la notificació.

Junyent i Venturós són els dos primers alcaldes del Bages i del Berguedà que han estat citats a declarar a la fiscalia de Manresa, que és per on hauran de passar tots els batlles d'aquestes dues comarques, del Moianès, de l'Anoia i d'Osona que van signar el decret. Avui, també s'ha conegut el primer alcalde d'Osona que hi haurà d'anar: el de Sant Pere de Torelló, el dia 5 d'octubre. Tots ells han estat convocats, doncs, per la setmana següent del dia del referèndum, l'1 d'octubre.

És previst que tota la resta d'alcaldes afectats d'aquest territori (més d'un centenar) vagin rebent progressivament les citacions per anar a declarar en el decurs dels dies i setmanes següents.

Pel que fa als alcaldes afectats del Solsonès, hauran de ser citats per la fiscalia de Lleida (excepte el de Solsona, David Rodríguez, que haurà d'anar al TSJC perquè és aforat). Per la seva banda, l'alcalde de Puigcerdà ja ha hagut d'acudir avui mateix a la fiscalia de Girona, que va començar a enviar les notificacions ja fa dies.