Les jornades sobre les colònies tindran un format reduït mentre les repensen

Les cinquenes jornades sobre colònies industrials, que organitza el Museu de la Colònia Vidal el 29 i 30 de setembre i l'1 d'octubre, seran de transició. La coincidència amb l'1-O, el replantejament d'activitats com els recorreguts en autocars d'època per les colònies i la falta de patrocinador han fet reduir el programa. Amb tot, els organitzadors van refermar, ahir en la presentació, el seu compromís per mantenir unes jornades sorgides de la iniciativa privada. Jordi Vidal, director del museu, va assegurar que es manté ben viu i vigent l'objectiu de «promoure i posar en valor aquests espais patrimonials valuosos per la història que ens expliquen».

El lema d'enguany serà el paisatge industrial. El Konvent de Cal Rosal presentarà una audioguia que permetrà «fer un recorregut per dins de l'edifici de l'antiga fàbrica que recupera històries i vivències de les treballadores». L'audioguia ha estat elaborada per Sara Lorite, artista visual graduada en Arts i Dissenys a l'Escola Massana de Barcelona.

El Museu de la Colònia Vidal acollirà el dissabte 30 la xerrada. Enguany hi participaran Marion Seiner, de l'Associació de Municipis de la Conca del Ruhr, que explicarà la Ruta del Patrimoni Industrial del Ruhr a Alemanya. També parlaran l'arquitecte Ferran Pont i la fotògrafa Teresa Llordés, autors del llibre Espais recobrats, que exposa els nous usos del patrimoni industrial català. Igualment hi intervindrà Ester Prat, coordinadora de projectes de Roca Umbert de Granollers.

El diumenge es farà una jornada de portes obertes als espais visitables de les colònies.