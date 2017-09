Quinze empreses berguedanes reben una subvenció per a la contractació de personal

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha iniciat el pagament de les subvencions a les quinze empreses que s'han acollit al programa 30 plus, que impulsa per primera vegada l'ens i que té com a objectiu principal afavorir la inserció laboral de les persones preferentment d´entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu i combina subvencions a la contractació, detecció de les necessitats de les empreses, orientació i formació a mida de les persones participants i assessorament tècnic en tot moment al llarg del programa.

En aquesta primera edició del programa 30 Plus s'hi han acollit quinze empreses que donen feina a un total de setze persones. La subvenció econòmica que aquestes empreses poden rebre per la contractació és l´equivalent al salari mínim interprofessional, pels mesos de durada del contracte i fins a un màxim de 9 mesos.

Segons han explicat fonts de l'Agència, aquesta setmana s'ha iniciat la primera fase d´atorgament de subvencions i de pagament a les empreses participants aquest programa havent-se realitzat els tres primers pagaments a tres empreses amb un import total de 9.107´28 euros. Si el programa es desenvolupa amb normalitat, però, amb la contractació de totes les persones un total de 9 mesos, la subvenció total pot arribar als 94.348´8€ per la contractació de treballadors.

Les mateixes fonts han explicat que és possible que alguns contractes es finalitzin abans del termini de 9 mesos, i també que es puguin convertir en contractacions indefinides. L'objectiu, però, és la inserció laboral de diferents col·lectius comarcals, així com l´impuls i el suport de les empreses comarcals a través de diferents programes de formació, d´ocupació i d´empresa.

Els tècnics/es de l´Àrea d´Orientació Professional de l´Agència que impulsen i donen suport a aquest programa són el Manel Macarro, l´Anna Ribes i Judit Rosell.