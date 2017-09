La Festa del Bolet vol canviar de dates per rebre més visitants

La Fira del Bolet i el Boletaire de la Pobla de Lillet ha començat avui, repartida finalment en els dos dies del cap de setmana. Inicialment, per la baixa previsió de bolets, es volia concentrar en una sola jornada. L´alcalde Vicenç Linares, en aquesta 27a edició, ha declarat la intenció de «canviar la fira de dates, per rebre més visitants». En les seves paraules, «degut al canvi climàtic, estem veient que els bolets arriben més tard que anys enrere, per tant, la fira boletaire s´hauria de fer unes setmanes més tard. A mitjans d´octubre, per exemple». Pel que fa a l´espai i les activitats gastronòmiques com ara el Vermouth i Tapes, que s'ha celebrat aquest migdia, i el Tasta-B&Jazz, que tindrà lloc avui a les set de la tarda, «les hauríem de fer més cap a la primavera, i tindríem més visitants, perquè tenen una potencialitat molt gran», ha afegit el batlle poblatà.

Les activitats de demà diumenge sortiran del pavelló. La Diada Castellera, amb la colla Els Bous de La Bisbal del Penedès, serà celebrada a dos quarts d´una a la plaça de l´Ajuntament, després d´haver fet el vermouth quilòmetre 0 de la casa Murcarols maridat amb una cassoleta de bolets. A partir d´un quart de tres es tornarà al pavelló en motiu del Dinar del Boletaire, servit per Arrossades de la Tieta Rosa, l´últim acte de la fira.