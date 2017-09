L'Ajuntament de Berga obre als ciutadans el procés de redacció de reglaments

L'Ajuntament de Berga fa un pas més per acostar el dia a dia de la ciutat als seus veïns i fer-los participar dels processos municipals. L'Àrea de Participació del consistori ha posat en marxa un nou apartat a la web de l'Ajuntament per promoure la participació dels berguedans en la redacció de projectes normatius de competència municipal.

En aquest apartat, la ciutadania podrà conèixer els projectes normatius que es troben en procés de revisió que incorporin canvis substancials o bé en procés d'elaboració i a través de l'eina de la consulta pública prèvia, poder-hi fer aportacions per fer propostes de modificacions o opinions sobre el seu posicionament abans d'iniciar el procés de redacció del projecte normatiu.

Segons han explicat a Regió7 responsables de l'Àrea de Participació Ciutadana del consistori, la proposta neix amb l'objectiu d'aplicar la normativa vigent en l'àmbit de la transparència i de les administracions públiques.

Els ciutadans interessats podran consultar, en aquest nou apartat, un document de síntesi sobre els objectius, la necessitat i els problemes que preveu solucionar cadascun dels projectes que s'exposin a consulta pública. En base a aquesta informació, la ciutadania podrà fer les seves aportacions i propostes, a títol individual o en representació d'una organització o associació inscrita en el Registre Municipal d'Entitats, presentant una instància genèrica al consistori, de forma presencial o telemàtica.

Un dels primers àmbits en els quals ja s'està treballant en aquest nou sistema de participació ciutadana és el de les ordenances fiscals. Fins al proper 3 d'octubre, totes les persones més grans de 18 anys podran fer aportacions i suggeriments a la proposta de modificació de les ordenances fiscals número 10, 15 i 19 que fan referència, respectivament, a la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans; a l'ocupació de ter-renys d'ús públic amb parades o atraccions; i a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública d'aparcament, càrrega i descàrrega. També s'ha obert la consulta per la creació de la nova taxa sobre clavegueram i connexions a la xarxa.

A més a més, un cop finalitzat el període de consulta pública prèvia, s'elaborarà un informe de retorn que inclourà totes les aportacions i propostes rebudes tractades de forma anònima i la valoració sobre la seva incorporació al projecte en qüestió. Aquest document es publicarà també en el nou apartat web per posar-lo a l'abast de qualsevol persona interessada en la matèria.

Properament es proposaran noves consultes per a la redacció i revisió de nous reglaments. N'hi haurà alguns, però, que poden quedar exempts d'aquest procediment de consulta pública, si es tracta, per exemple, d'un reglament marcat per una llei superior.