La subhasta de sementals de Berga esdevé un aparador de la raça bruna

La Fira de Santa Tecla de Berga ha esdevingut aquest any més que una mostra dels caps de bestiar i s´ha convertit en un autèntic aparador promocional de la raça bruna dels Pirineus. Aquest dissabte al migdia a la plaça Viladomat, el certamen ha acollit la seva primera subhasta en què s´ha posat a la venda set caps de bestiar de la raça autòctona. La subhasta ha estat un èxit perquè s´ha venut tots els animals i fins i tot en un cas la puja ha doblat el preu inicial. Un total de 13 explotacions ramaderes de diferents comarques pirinenques han participat a la subhasta, que ha atret a una gran quantitat de curiosos que no s´ho han volgut perdre. «Ho hem convertit en un esdeveniment social i també és una manera de promocionar la raça bruna», ha explicat a Regió7 el gerent de la Federació de la Raça Bruna dels Pirineus, Martí Orriols.

La subhasta és la principal novetat de la Fira de Santa Tecla, que ha donat el tret de sortida aquest matí amb una multitud de visitants que passejava pel passeig de la Indústria. La voluntat de l´Ajuntament de Berga és que la fira, més enllà d´atraure una gran quantitat de visitants, és «que sigui útil per als ramaders», explica el regidor de Promoció Econòmica, Francesc Ribera. Al llarg del dia a l´espai firal hi ha activitats, com actuacions musicals; tastos de vins, carns i formatges i trobada de puntaires. La fira clou demà al vespre.