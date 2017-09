40 salts de plens i 16 salts de maces seran sortejats

La comparsa dels plens de la Patum ha proposat modificar els seus estatuts, que preveuen que el 10% dels 400 salts de plens se sortegin a persones que no hagin fet mai de dimonis. La normativa està sent revisada per la regidoria de la festa berguedana «amb la finalitat d'introduir-hi alguns suggeriments», segons es va acordar a la junta general del Patronat Municipal celebrada divendres 22 de setembre al vespre. Un cop acabats i presentats a l'òrgan gestor de la Patum, es publicaran a la web. La colla dels plens també planteja sortejar un nombre determinat de salts de maces de lluïment i dels de la nit a plaça.

A més, a qui li toqui un salt de lluïment del migdia podrà encendre dos cops la maça i fer una única passada cada vegada a la Patum de la nit d'aquell dia. La comparsa també ha expressat les seves ganes d'obrir-se a la ciutadania ensenyant a vestir una carota dels dimonis o un ple, tal com van fer públic al principi de setembre.