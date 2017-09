La Fira de Santa Tecla de Berga es converteix en l'aparador de la raça bruna dels Pirineus

Li va costar tres mil euros, però està convençut que s'ho val. Va ser la puja més alta i és el que va pagar Marc Gosa, ramader de Bellver de Cerdanya, per un dels vedells de raça bruna en la primera subhasta de la Fira de Santa Tecla de Berga, el principal certamen de la comarca dedicat a la ramaderia i a l'agricultura. Les puges dels participants van convertir la subhasta, que va tenir lloc ahir a la plaça de Viladomat, en un esdeveniment que va atraure una multitud de curiosos i que va servir per promocionar la raça bruna.



Aquesta raça autòctona és la protagonista aquest any de la mostra, ja que, a banda de la subhasta, avui al matí hi haurà una exhibició i una xerrada divulgativa a l'espai firal per explicar als profans en el món ramader com reconèixer un cap de bestiar d'aquesta raça. El vedell que va adquirir el bellverenc Marc Gosa tenia un preu inicial de 1.500 euros, però ell va arribar a pagar el doble després d'una puja trepidant en què els braços s'a´çaven per aconseguir el preuat animal. «La principal qualitat del vedell que he comprat és que creix, de mitjana, 1,92 quilograms per dia, i això és molt. A part, té altres atributs molt característics de la raça bruna que el converteixen en un bon exemplar, com el fet que sigui pacífic, el cap petit i unes bones costelles», explica el ramader de la Cerdanya. Els responsables de la Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus, organitzadors de la subhasta, també reconeixien que era el millor animal que hi havia. I és que la mitjana de creixement dels caps de bestiar que es va vendre ahir era d'1,4 quilograms per dia.



La resta de puges van oscil·lar entre els 2.000 i els 2.500 euros, i tenien un preu inicial de 1.400 i 1.800 euros. La subhasta és la principal novetat de la Fira de Santa Tecla i respon a la voluntat de l'Ajuntament de Berga d'orientar la mostra cap a un públic que es dedica al sector ramader i agrícola. «Més que créixer quant a nombre de visitants, ens interessa que sigui un certamen útil per als que es dediquen a aquest sector, i per aquest motiu hem introduït la subhasta en el programa d'actes», explica el regidor de Promoció Econòmica, Francesc Ribera.



El resultat de la nova orientació que es vol donar a la fira és que aquest cap de setmana s'han citat a Berga ramaders de diferents punts del nord de Catalunya, més enllà dels berguedans i de comarques veïnes com la Cerdanya i l'Alt Urgell. N'hi havia de la Vall d'Aran, de l'Alta Ribagorça i del Gironès. «La subhasta ja se celebrava a altres comarques, però aquest any, a Berga, ens ha sorprès la resposta dels visitants. Han vingut moltes persones que no es dediquen a aquest sector i que han tingut curiositat per seguir aquest esdeveniment», remarcava a Regió7 el gerent de la Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus, Martí Orriols.



Per aquest motiu, la federació s'ha mostrat disposada a continuar fent la subhasta de sementals en edicions posteriors de la Fira de Santa Tecla, ja que la promoció de la raça bruna és un altre dels objectius. És una subhasta destacada en el món ramader català perquè és l'única en què participen totes les explotacions que formen part de la federació, que sobretot són de les comarques pirinenques. «Hi ha altres subhastes a fires de diferents punts del país, però són de caire comarcal. Aquí hi ha els millors exemplars», afegeix Orriols. Ahir es van vendre els set vedells de la subhasta.



Xavier Puig, de Llívia, va adquirir un altre dels vedells. «Vinc cada any a la subhasta perquè els sementals s'han d'anar renovant cada tres o quatre anys. Fins ara en teníem tres per 110 vaques, amb aquesta nova compra ara en tindrem un més», explicava ahir. Però s'ha d'estar molt atent al que es compra i, per aquest motiu, els ramaders miren al detall, dies abans, les principals característiques de tots els caps de bestiar pels quals faran puja. «M'he quedat un vedell que ja fa dies que me'l mirava. Fins i tot el vaig anar a visitar a la granja que l'ha posat a la venda i vaig veure com eren els pares de l'animal», afegeix.



Aquest any la Fira de Santa Tecla ha demostrat més que mai que el món ramader és un negoci en què l'excel·lència és clau per competir en el mercat.