El Patronat accepta celebrar una Patum extraordinària per la República Catalana

La totalitat dels membres del Patronat de la Patum van acordar en la junta general celebrada divendres que, en funció «dels resultats del referèndum i atesos els esdeveniments posteriors, es convoqui un Patronat extraordinari per tal d'elevar al ple municipal la proposta de celebrar una Patum extraordinària», seguint les paraules dels acords fets públics després de la junta. La proposta es va anunciar al principi de setembre pel que era cap de la colla de la guita xica Eloi Martínez, que va presentar una petició formal al consistori berguedà amb la sol·licitud en nom de tots els integrants de la colla.

Martínez explicava que la colla havia acordat per unanimitat la presentació de la instància, amb un desig ferm de celebrar «la nova República Catalana» amb una Patum extraordinària. Els darrers anys, la vestimenta de la guita xica llueix estelades al coll. Per Corpus d'enguany també va exhibir un cartell del Sí a l'esquena. L'última Patum especial va tenir lloc el setembre del 2016 per commemorar el Centenari de la Coronació Canònica de la Mare de Déu de Queralt.



Ordre del dia

El primer dels temes de l'ordre del dia de la sessió de la junta general del Patronat ha estat la benvinguda als nous membres. El vicepresident segon ha passat a ser Ivan Sànchez, que ocupa el lloc d'Oriol Camps. També han canviat els regidors vocals de la CUP, CiU i ERC. Francesc Ribera és el nou regidor vocal dels cupaires, en comptes d'Eloi Escútia; Jordi Travé ha substituït Maria Antònia Ortega, pel que fa a Convergència, i Jordi Pujals relleva Ermínia Altarriba (ERC). Els esmetnats anteriorment ocuparan el càrrec fins a l'any 2019, mentre que els vocals caps de colla, els vocals patumaires caps de colla i els vocals patumaires de l'Ajuntament berguedà, que han canviat en la seva totalitat, exerciran els respectius càr-recs fins arribar a l'any 2021.

Durant la junta general també s'ha recuperat la proposta de crear una comissió de treball per redefinir les tasques de la figura del gerent del Patronat, i s'ha acordat dur a terme uns petits documentals per la celebració de la proclamació de La Patum com a Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat. Com es va fer l'any passat, l'objectiu és recollir el testimoni de persones involucrades en la festa. Es volen recollir propostes per millorar el format de l'acte de presentació.