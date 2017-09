La Pobla de Lillet vol canviar de dates la Fira del Bolet per rebre més visitants

La Fira del Bolet i el Boletaire de la Pobla de Lillet s'ha repartit finalment en dos dies, dissabte i diumenge, tot i que per la previsió baixa de bolets es volia concentrar en una sola jornada. L'alcalde, Vicenç Linares, en aquesta 27a edició, ha declarat la intenció de «canviar de dates la fira per rebre més visitants». En les seves paraules, «per culpa del canvi climàtic, estem veient que els bolets arriben més tard que anys enrere, per tant, la fira boletaire s'hauria de fer unes setmanes més tard. A mitjan octubre, per exemple». Pel que fa a l'espai i les activitats gastronòmiques com ara el Vermut i Tapes i el Tasta-B&Jazz, «les hauríem de fer més cap a la primavera, i tindríem més turistes», afegeix.

«Cada any hem innovat aspectes de la fira, però enguany hem rebut el suport de la Diputació de Barcelona per auditar-la», afirma el batlle de la Pobla de Lillet, amb l'afany de millorar l'esdeveniment i aconseguir que arribi a més gent. «Ens estan vigilant la quantitat de diners que gastem en publicitat i el seu retorn pel que fa a visitants», explica Linares, i destaca la potencialitat dels esdeveniments gastronòmics i les ganes de convertir-los en una fira de productors del Berguedà que podria agafar d'exemple la fira agroalimentària Orígens d'Olot o «la mostra gastronòmica itinerant que es feia fa anys a la comarca però que va desaparèixer», conclou l'alcalde.

Els moments d'ahir dissabte que van tenir més afluència de visitants van ser al migdia i al vespre. La fira d'artesans i productors agroalimentaris, situada al carrer Jussà, havia començat a les deu del matí i es va omplir de mica en mica. En aquell moment, el taller de manualitats amb Dani Magyk ja havia creat uns quants clauers i obridors amb dibuixos de bolets, i el trenet turístic i els ponis havien pujat i baixat uns quants cops per la carretera de Ripoll.



Hi ha bolets?

La poblatana Susanna Rotllant, de la parada de conserves artesanes L'Aranyonet, participa a la fira des del primer any. «Com que som a terra de bolets, vam decidir que oferiríem patés de bolets i sal de bolets. Fem servir ceps i gírgoles, que són molt gustosos», explica Rotllant.

A l'estand del costat, Míriam Gallardo, de MonBolet, té la parada plena de bolets, tot i que admet que enguany «a Catalunya encara n'hi ha pocs, aquests vénen d'uns amics francesos».

Josep Maria Rierola, de l'empresa Firalia, col·laboradora en l'organització de la Fira del Bolet, explica que ahir hi havia molta gent buscant bolets, «i n'estaven trobant, avui diumenge els veurem al mercat». Les activitats dominicals estaran marcades per la cercavila i els castellers. La Diada Castellera, amb la colla Els Bous de la Bisbal del Penedès, serà celebrada a dos quarts d'una a la plaça de l'Ajuntament, just després del maridatge del vermut quilòmetre zero del celler Murcarols amb una cassoleta de bolets. A partir d'un quart de tres de la tarda el pavelló serà el menjador dels boletaires, amb el dinar servit per Arrossades de la Tieta Rosa. Aquest serà l'últim acte de la fira.