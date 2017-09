«Les vaques autòctones són dòcils i això agrada als ramaders»

La Federació de la Raça Bruna dels Pirineus aglutina els ramaders que en les seves explotacions intenten mantenir, amb un minuciós treball fent encreuar sementals i vaques, aquesta raça autòctona. Des de l'entitat treballen perquè cada cop sigui més coneguda, i el seu president, Josep Maria Moga, en destaca la qualitat.

Quina valoració fa de la subhasta que s'ha celebrat per primer cop a Berga?



Estem realment sorpresos perquè molta gent que no és del sector ramader s'hi ha interessat i ha volgut seguir com es desenvolupava. Però també estem contents perquè s'han venuts els vedells i la puja dels preus ha estat molt bona. Hem tingut un vedell que s'ha venut per 3.000 euros, i la resta ha oscil·lat entre els 2.000 i els 2.500. Els ramaders n'estan molt satisfets.



Quin és l'estat de salut de la raça bruna com a marca?



És una raça amb la qual fa uns 15 anys que s'hi treballa. És una raça, per tant, jove, i encara està en evolució. De fet, hem de veure quina és la definició del tipus de vaca que volem. És una raça estesa per tot el Pirineu, a part també és present a zones prepirinenques, com el Berguedà. També és a comarques de més al sud, com el Bages, i cada cop més explotacions tenen vaques de raça bruna i això és satisfactori.



Quines en són les principals característiques?



És una raça que genera interès entre els ramaders perquè és molt dòcil, com s'ha pogut veure en la subhasta. I aquí, a Catalunya, és un tret que es valora molt positivament. A part, és una raça que cria molt bé els seus fills, i té una capacitat lletera important.



La voluntat de la federació és que la subhasta es faci a Berga de forma permanent?



Ha tingut una molt bona acollida i esperem poder celebrar la subhasta a Berga cada any en el marc de la Fira de Santa Tecla, on en podem fer una promoció important.