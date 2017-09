La Fira de Santa Tecla de Berga arriba al públic especialitzat del sector primari

La fira berguedana de Santa Tecla d'aquest cap de setmana ha estat qualificada de reeixida per Francesc Ribera, regidor de Promoció Econòmica de Berga. En la subhasta de sementals de raça bruna, una de les novetats presentades enguany, es van vendre tots els exemplars. Segons Martí Orriols, gerent de la Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus, l'activitat «ha tingut molt bona acollida, molta gent s'ha interessat i ha volgut seguir-la. Esperem poder-la celebrar cada any».

«L'objectiu bàsic de la fira és que cada vegada vinguin a donar-se a conèixer i fer negoci més persones relacionades amb el primer sector, especialitzats en agricultura i ramaderia», declara Ribera. D'aquesta manera, el consistori berguedà pretén evitar que la Fira de Santa Tecla es converteixi en una «petita Fira de Maig, que es caracteritza per ser multisectorial», en paraules del regidor de Promoció Econòmica. «És per això que hem anat traient els espais que no estaven relacionats directament amb el sector agrícola i ramader». A més a més, Ribera ja afegit que «enguany el temps ens ha acompanyat, i ha fet que la gent hagi vingut a passejar tranquil·lament i s'hagi aturat a comprar».



Competència en formatges

Els assistents al certamen també van tenir la possibilitat de participar en els diversos tastos, maridatges i xerrades que es van organitzar, també relacionades amb el sector primari. Dissabte, a l'espai de la Taverna s'hi va presentar el projecte cooperatiu Biolord i es va portar a terme un tast de vedella a càrrec dels Ramaders de Muntanya del Berguedà, mentre que a la carpa Tastos es va fer la Vertical de Formatges de Cabra (amb Pep Anglès, d'El Llepadits) i la de Formatges d'Ovella (amb Clara Far-riol, de la formatgeria Valette). La Vertical de Formatges de Vaca es va celebrar diumenge, guiada per Isaac Roure Soler.

Els formatges artesans de muntanya van tenir un espai «estratègic» a la fira, amb 11 parades dels «mateixos productors, sense intermediaris», en paraules de Ribera. Alguns d'aquests estands, situats entremig dels corrals de bestiar i la carpa de tastos, es van queixar que un bon nombre de parades de productes agroalimentaris de la zona d'alimentació, situada passeig de la Indústria avall, també oferien formatges. Roger Blanco, de Formatges Montbrú (Moià), va afirmar que hi havia «massa competència», és per això que demana als organitzadors de la fira que «diversifiquin els productes i reparteixin el pastís de cara als propers anys». La parada de Formatges Blancafort del Berguedà, que fa més de 30 anys que participa a la fira, també s'ha sumat a la petició. Ribera va explicar que, com a organitzadors, «hem hagut de respectar els venedors de formatges que han vingut durant molts anys a la fira».

Xavier Camprubí, d'Embotits Artesans Camprubí (Alpens), va explicar que en l'edició d'enguany «hem sigut menys parades d'embotits, i ha anat molt bé». Víctor Domínguez, venedor de l'associació De Menorca, també va valorar positivament l'esdeveniment berguedà: «Dissabte ja se'm van acabar totes les sobrassades». Pel que fa a la parada de la masia Fontirons, també «gairebé hem acabat els iogurts, en una fira que ens ha anat molt bé», va assegurar Lídia Prat.

De cara a a properes edicions, els organitzadors de la Fira de Santa Tecla, volen «anar seguint el camí i reforçar el caràcter ramader i agrícola del certamen dedicat a aquest sector estratègic», segons Ribera. Pel que fa a la seva trajectòria, aquest esdeveniment del primer sector celebrat a Berga va sorgir de la Fira de Setembre.