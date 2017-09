La Berga Bolet augmenta el nombre de restauradors al concurs de tapes

La quarta edició de la Berga Bolet redobla la seva aposta per consolidar-se com a motor per a la dinamització comercial i gastronòmica de la capital berguedana que vol ser-ho també de la micologia, un dels seus potencials.

El certamen que promouen els comerciants del carrer Major, enguany se celebra divendres 29 i dissabte 30 de setembre.

Una de les principals novetats és que creix el nombre de restaurants participants en el concurs de tapes del bolet, un dels actes més populars de la celebració. Seran 27 en total i és calcula que com a mínim cadascun repartirà 500 tapes de manera que pel cap baix se'n vendran 13.500. El més usuals però és que cada restaurant en faci unes 800 segons han explicat aquest dimarts a la tarda Ariadna Herrada i Anna Farràs de Berga Comercial /Carrer Major en la presentació de la mostra a la plaça del Forn.

Una altra de les novetats és que enguany el jurat del concurs de tapes estarà integrat per professionals de la gastponomia. Tot i que el públic podrà continuar votant la que consideri millor tapa, hi haurà un jurat que decidirà el guanyador. Enguany ho seran Miquel Màrquez i la seva filla Isabel, en Màrius Ferrer professor de cuina de l'escola Joviat i un somelier de la casa Rovellats que col.labora en la Berga Bolet. Les tapes costen 1,5 euros cadascuna

El concurs de tapes del bolets es farà dissabte a partir de les 8 de la tarda al carrer Major i hi haurà música en viu a cura de diferents grups.

Els actes de la Berga Bolet començaran divendres al matí quan ja es podrà visitar una recreació d'un bosc a la plaça de les Font . Al vespre la plaça del Forn acull un sopar popular i el concurs- joc Berga/Barbàrie. Dissabte es concentren el gruix d'actes des d'actuacions musicals, les 42 jornades micològiques del Berguedà, tallers, xerrades, jocs per a la canalla o demostracions de cuina en directe enguany dedicada als bolets en conserva a cura de Màrius Ferrer. El final de festa serà a a partir de les 11 de la nit a plaça del Forn amb un concert del Miquel Abras.

La Berga Bolet és la segona fira pel que fa al seu pressupost de les que es fan a la ciutat. Té un pressupost de 26.000 euros dels quals enguany el consistori n'hi posa 15.000 dels seus recursos propis tal i com ha explicat el regidor de Promoció Econòmica Francesc Ribera. Fins ara rebien una subvenció de la Diputació. Enguany no serà així i el consistori assumeix aquests despesa "perquè ens interessa" que activitats com la Berga Bolet "es mantingui i consolidi".



La Cuina del Bolet

La presentació de la Berga Bolet realitzada aquest dimarts a la tarda a Berga s'ha aprofitar per donar a conèixer la dissetena edició de la Cuina del Bolet que promou l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà. Enguany hi participaran 13 restaurants de la comarca i diferents productors agroalimentaris. Ofereixen diferents menús amb el bolet com a protagonista a preus que oscil.len entre els 47 euros el més car fins als 25 el més econòmic. Aquest menús temàtics s'ofereixen aquest mes i l'octubre.

La cuinera Carme Clotet del restaurant de Bagà Niu Nou , establiment que hi participa des del primer any, ha explicat que l'objectiu d'aquesta proposta és "oferir una experiència gastronòmica única". La cuinera ha assegurat que "els bolets formen part essencial de la cuina berguedana".

Per la seva banda, David Font, president del Consell Comarcal del Berguedà ha explicat que els bolets "són un element distintiu únic" i en aquest sentit constitueixen "una oportunitat per difondre allò que som i per aprofitar les aportunitats que ens donen."

Concurs de Boletaires: 29 d'octubre

Aquest dimarts s'ha explicat també que a causa de la convocatòria del referèndum de l'1-O s'ajorna fins el 29 d'octubre. Ho ha informat Ramon Minoves el president de la Penya Boletaire de Berga. Juntament amb les dues representants de l'organització de la Berga Bolet, Ariadna Herrada i Anna Farràs han destacat la bona entesa i la col.laboració entre les dues entitats per coordinar les activitats destcanat que no compatvem haver d ecanviar de data el concurs de boletaires que tradicionalment se celebra el primer diumenge d'octubre

Un de els novetats del concurs de boletaires d'enguany serà que caldrà comprar anticipadament els bitllets dels busos que sortirna de Berga el dia del certamne (29 d'octubre) per assistir a l'acte del pla de Puigventós (Castellar del Riu). Cada bitllet costa un 1 euros (anada i tornada 2 euros) i es poden comprar a l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, a l'oficina del carrer de Lluís Millet. Segons ha explicat Carme Padrós, aquest servei d'aubusos per anara la festa sortiran de l'administració des de 2/4 de 9 del matí i cada mitja hora fins a 2/4 d'11. I de tornada sortiran 5 expedicions també cada mitja hora a partir de les 12.

L'únic acte que es manté dels previstos per la Penya aquest cap de setmana és la xerrada de la meteoròloga berguedana de TV3 Gemma Puig. Serà divendres 29 de setembre a les 7 de la tarda al casal cívic, (el casal de la gent gran) de Berga