Berga comença l'adequació dels vorals del camí del Polígon de La Valldan a la carretera de Sant Llorenç

Camí on s´actuarà AJ.BERGA

Berga començarà aquest dimecres 27 de setembre els treballs d´arranjament de la xarxa de recollida de pluvials del camí que va des del Polígon Industrial de La Valldan fins a la carretera BV-4241, de Berga a Sant Llorenç de Morunys, segons han ifnormat fonts de l'Ajuntament de la ciutat.

Les obres consistiran "en formigonar els vorals del camí per tal de millorar la recollida d´aigües pluvials dels laterals del mateix. Això també permetrà augmentar la seguretat dels vehicles que circulen per aquest tram ja que el voral de nova construcció serà practicable ampliant la superfície disponible per a la circulació"

Els treballs l´adequació dels vorals tenen una durada prevista de quinze dies i durant aquest període de temps la circulació de vehicles romandrà interrompuda i no es permetrà el trànsit, des de les 8 del matí fins a les 7 de la tarda, en horari i dies laborables.

Les obres tenen un pressupost d´execució de 47.763,93€ i l´empresa encarregada de realitzar els treballs és CAOPSA, S.L.