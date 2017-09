Els comerciants mantenen els actes de la Berga Bolet com «a gran festa prèvia al referèndum»

El Centre Comercial Carrer Major de Berga ha decidit «mantenir tots els actes de la proposta Berga Bolet preparats per a divendres i dissabte, de cara a reforçar la data tan important i excepcional de l'1 d'octubre», segons van explicar ahir en un comunicat. Fonts dels comerciants van raonar que «per aquest motiu fem una crida per trobar-nos tots al carrer i mantenir totes les activitats relacionades amb el bolet, per fer una gran festa prèvia a la jornada del referèndum d'autodeterminació de Catalunya».

Enguany, la Berga Bolet se celebrarà divendres, 29, i dissabte, 30. Fins aquest any, els actes de la Berga Bolet es feien al llarg del cap de setmana incloent-hi el diumenge, que és el dia que celebra el Concurs de Boletaires. Tanmateix, en aquesta edició la nova direcció de la Penya Boletaire havia acordat amb els botiguers de Berga Comercial que diumenge se celebrés únicament el certamen al pla de Puigventós. Els botiguers van acceptar de actes divendres a la tarda i al llarg de dissabte. I que diumenge quedés lliure per l concurs.

Justament, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha convocat per a avui la presentació dels actes de la Berga Bolet 2017.