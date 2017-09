El popular Concurs de Boletaires es trasllada al 29 d'octubre per no coincidir amb l'1-O

La 61 edició del Concurs de Boletaires de la Penya Boletaire de Berga no se celebrarà el primer diumenge d'octubre com es tradició. La coincidència d'aquesta festa popular amb la convocatòria del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre i en plena ofensiva del govern estatal per impedir-ne la celebració han fet decidir als organitzadors de la festa canviar-ne la data. Serà el 29 d'octubre.

«Davant el moment d'excepcionalitat política a Catalunya i el caire que estan prenent els esdeveniments», assegura la penya en un comunicat. Es manté només la xerrada programada per al dia 29 de setembre, divendres amb la meteoròloga de TV3, la berguedana Gemma Puig, a les 7 de la tarda al Casal Cívic (el casal de la gent gran), a la plaça de Sant Joan.

La decisió es va prendre diumenge a la nit i es va fer pública ahir. Tot i que des que es va convocar el referèndum els responsables de la festa eren conscients que coincidia amb la celebració boletaire, els darrers esdeveniments han fet que canviessin la data . «Ara la gent no està per fer festa aquest dia», ha explicat a Regió7 Ramon Minoves, president de la penya. «La gent vol participar en l'1-O anant-hi o tenint una paper més actiu en el referèndum», fent referència a persones vinculades a l'organització del certamen. Justament arran de la petició de socis d'alliberar-los, la junta ha decidit ajornar la celebració. «La Penya Boletaire no fem política i no hem volgut interferir», ha declarat Ramon Minoves.

Un altre element a tenir en compte és el temor que no hi hagués gent a la festa justament per la coincidència amb la convocatòria de l'1-O.

Ramon Minoves ha explicat que «el darrer moment possible per ajornar-ho era diumenge al vespre» i després de prendre el determini, ahir, a primera hora del matí, va iniciar una operació contra rellotge per avisar els proveïdors per fer-los saber el canvi de dates. La logística és un punt molt important perquè un dels actes més populars del certamen és l'esmorzar on se solen repartir milers d'entrepans de productes del porc com tastets, botifarres o cansalada. També va caldre avisar l'Ajuntament de Castellar del Riu, al qual pertany el pla de Puigventós, on es fa el certamen, i el de Berga, que hi col·labora. Així mateix es va avisar els boletaires d'honor 2017, l'expresident de la penya Jesús Perarnau, l'excap de les brigades de l'Ajuntament de Berga Quim Mas i la dona del temps de TV3, Gemma Puig.

El canvi de dates pot fer que el 29 d'octubre hi hagi més bolets que no pas ara.