La Berga Bolet augmenta el nombre de restauradors del concurs de tapes

La quarta edició de la Berga Bolet redobla la seva aposta com a motor per a la dinamització comercial de la capital berguedana. El certamen que promouen els comerciants enguany se celebra divendres i dissabte. Una de les principals novetats és que creix el nombre de restaurants participants al concurs de tapes del bolet, un dels actes més populars de la celebració. En seran 27 en total i es calcula que com a mínim cadascun repartirà 500 tapes, així que pel cap baix se'n vendran 13.500, segons van explicar ahir Ariadna Herrada i Anna Far-ràs, de Berga Comercial/Carrer Major en la presentació de la mostra.

Una altra de les novetats és que enguany el jurat del concurs de tapes seran professionals. Tot i que el públic podrà continuar votant la que consideri millor tapa, hi haurà un jurat que decidirà el guanyador. Enguany ho seran Miquel Màrquez i la seva filla Isabel, Màrius Ferrer, professor de cuina de l'escola Joviat, i un sommelier de la casa Rovellats, que col·labora en la Berga Bolet. Les tapes costen 1,5 euros cadascuna. El concurs de tapes del bolets es farà dissabte a partir de les 8 de la tarda al carrer Major i hi haurà música en viu a càrrec de diferents grups.

Els actes començaran divendres al matí, quan ja es podrà visitar una recreació d'un bosc a la plaça de les Font. Al vespre, la plaça del Forn acull un sopar popular i el concurs joc Berga/Barbàrie. Dissabte es concentren el gruix d'actes, des d'actuacions musicals, les 42 jornades micològiques del Berguedà, tallers, xerrades jocs per a la canalla o demostracions de cuina, enguany dedicada als bolets en conserva a cura de Màrius Ferrer. El final de festa serà a la plaça del Forn amb un concert de Miquel Abras.

La Berga Bolet té un pressupost de 26.000 euros dels quals enguany el consistori n'hi posa 15.000 dels seus recursos, tal com va explicar el regidor de Promoció Econòmica, Francesc Ribera.

La Cuina del Bolet

A banda de la Berga Bolet, ahir també es va presentar la dissetena edició de la Cuina del Bolet, que promou l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà. Enguany hi participaran 13 restaurants de la comarca i diferents productors agroalimentaris. Ofereixen diferents menús amb el bolet com a protagonista a preus variats aquest mes i l'octubre. La cuinera Carme Clotet, del restaurant de Bagà Niu Nou , establiment que hi participa des del primer any, va explicar que l'objectiu d'aquesta proposta és «oferir una experiència gastronòmica única». La cuinera va exposar que «els bolets formen part essencial de la cuina berguedana».

Per la seva banda, David Font, president del Consell Comarcal del Berguedà, va explicar que els bolets «són un element distintiu únic» de la comarca.En aquest sentit constitueixen «una oportunitat per difondre allò que som i per aprofitar les aportunitats que ens donen».



Concurs de Boletaires

Ramon Minoves, president de la Penya Boletaire de Berga, juntament amb les dues representants de l'organització de la Berga Bolet, Ariadna Herrada i Anna Farràs van destacar ahir la bona entesa i la col·laboració entre les dues entitats per coordinar les activitats. Tot i que finalment s'ha ajornat fins al 29 d'octubre el Concurs de Boletaires.

Una de els novetats del 61a Concurs de Boletaires d'enguany serà que caldrà comprar anticipadament els bitllets dels busos per anar des de Berga fins al pla de Puigventós (Castellar del Riu). Cada bitllet costa 1 euro (anada i tornada, 2 euros) i es poden comprar a l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, a l'oficina del carrer de Lluís Millet.