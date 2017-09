Berga inicia l'adaptació dels accessos de Sant Francesc a la normativa de mobilitat

L'Ajuntament de Berga preveu que el mes que ve estiguin enllestides les obres d'adequació a la normativa vigent de barreres arquitectòniques i mobilitat dels accessos de l'edifici de Sant Francesc. Aquest és un espai que l'ordre dels franciscans han cedit al consistori i l'Ajuntament ha començat a fer-hi actuacions per posar-lo al dia.

Les primeres que s'hi estan duent a terme consisteixen a fer-lo accessible per a persones amb problemes de mobilitat perquè compleixi la normativa en aquest àmbit, segons ha explicat a Regió7 el regidor d'Urbanisme, Oriol Camps. Els treballs els du a terme l'empresa berguedana Beravi i l'import és de 60.000 euros amb el 21% IVA inclòs. Les obres s'han contractat a través de l'empresa municipal BRG Progrés.

El regidor Oriol Camps ha explicat que «estem duent a terme les obres d'adequació de l'entorn del convent de Sant Francesc per adaptar aquest espai de pública concurrència a la normativa de mobilitat». Els treballs consisteixen en l'adequació dels passos de vianants que hi ha a la zona i la rampa d'accés de la també s'adequa la vorera. Justament a causa d'aquests treballs i fins que s'acabi aquesta part, s'ha tallat el pas de vehicles. També s'actua a les escales de la Remunta. Camps ha dit que «estan mal fetes» i que s'aprofita l'actual intervenció per solucionar-ne els defectes constructius.

Paral·lelament a aquesta actuació, el consistori ha contractat una empresa especialitzada perquè elimini els tèrmits que hi havia a la primera planta d'aquesta immoble. «Hem actuat a la planta baixa per tallar la progressió». El regidor d'Urbanisme ha explicat que «l'afectació» causada per l'acció dels tèrmits «és menor» per bé que la seva acció «era molt vistosa» per l'afectació d'elements exteriors, com una finestra del claustre. De moment, s'ha actuat a la primera planta i així s'evita que els tèrmits actuïn a les plantes superiors. «Havent fet la planta baixa el gros del problema quedarà resolt», ha comentat Camps.

D'altra banda, els serveis tècnics del consistori berguedà estan treballant per acabar de redactar el projecte tècnic per dotar de lavabos la primera planta d'aquest immoble. Un cop en disposin, se sotmetrà a la consideració del ple i a partir d'aquí es licitarà per poder fer les obres. En total, s'invertiran 210.000 euros entre les obres que s'hi estan fent i les programades. El regidor ha dit que «es faci el que es faci a Sant Francesc» obres com les esmentades s'hi han de dur a terme «sí o sí» perquè l'immoble compleixi les normatives vigents.