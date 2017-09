Els Castellers de Berga tornen a assajar a l'institut per un dia

Els Castellers de Berga tornen avui, divendres, al gimnàs de l'institut Guillem de Berguedà. Ho faran per un dia, i per recordar l'escenari on van començar la seva activitat ara fa cinc anys.

La colla castellera ha organitzat un assaig especial per a avui, divendres, per celebrar el seu cinquè aniversari a les instal·lacions del centre de secundària on van organitzar els primers tallers quan iniciaven el projecte. L'assaig començarà a 2/4 de 7 amb la sessió per canalla i continuarà amb una sessió de millora i acabarà amb un assaig general.

Després dels assajos, continuarà la festa amb un sopar popular, al preu de 4 euros, i música d'ambient.