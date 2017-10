Les parets del convent de Cal Rosal prenen vida

La Remei, la Maria, la Ramona i fins a una dotzena de dones més són les protagonistes del projecte que ha aconseguit que les parets de l´antic convent de monges de Cal Rosal i diversos espais del conjunt colonial prenguin vida. Una audioguia permet fer un recorregut per les estances d´aquest edifici del patrimoni històric de la comarca per conèixer què es va viure al seu interior durant el segle passat.

"Tretze passes endavant" és el títol de l´obra de la jove artista Sara Lorite (Abrera, 1993), que ha plasmat alguns dels secrets més amagats de l´antiga colònia en un àudio que cal escoltar mentre es passeja per alguns dels espais més emblemàtics, i d´altres totalment desconeguts, de l´antic edifici, ara referent artístic gràcies a la recuperació de l´equip del Konvent. Lorite va rebre l´encàrrec de realitzar aquest projecte per a l´exposició Espai de llocs que va tenir lloc al Konvent el maig passat, comissariada per Rosa Cerarols. «Em van venir a buscar perquè sabien com treballava i coneixien altres projectes relacionats amb la recuperació de la memòria dels edificis històrics», explica.

«Vaig descobrir el convent i vaig pensar que seria un espai perfecte per desenvolupar-hi la meva manera de treballar», explica Lorite. «M´agrada parlar sobre la nostra memòria que es construeix a partir de la tradició oral», afegeix. «És important entendre quina era la funció real dels espais en altres moments de la seva història i redescobrir-los a partir de les vivències reals dels que van protagonitzar-ne el dia a dia», destaca. En aquest sentit, assegura que «les antigues edificacions de Cal Rosal plenes de vida, perquè s´hi ha recuperat l´activitat, són ideals per fer un exercici de recuperació del que havia estat temps enrere. Per a mi era un projecte interessant».

Treball al territori

Per a la creació de l´audioguia, Lorite s´ha «impregnat de l´ambient del convent actual» amb una residència de treball a les seves instal·lacions i ha parlat amb «totes les persones que hi viuen el dia a dia», per tenir una idea de com és actualment l´espai. Per a la recerca històrica i per obtenir material per fer un retrat el màxim d´acurat de la realitat del segle passat, s´ha basat en treballs narratius que recullen testimonis que van viure a la colònia i al convent, i van treballar a la fàbrica. Principalment, ha especificat, obres ja escrites de Gerard Vilardaga i Assumpta Montellà, entre d´altres.

Les protagonistes són tretze dones, «perquè el sexe femení va tenir molta importància a la colònia: la majoria de treballadores eren dones, les monges tenien molt pes...». Són relats que es troben entre la realitat i la ficció, ja que assegura que «les històries de la tradició oral tenen un punt de ficció, tenint en compte que hi ha una part de la imaginació i de records pel mig», concreta. De fet, remarca que no és historiadora. «Jo faig creacions artístiques a partir del que altres professionals han recuperat», aclareix.

Els espais escollits, pels quals passa aquest recorregut de viatge al passat, són molt diversos, la majoria a l´interior del convent, «però fugint únicament de les estances més convencionals o ja prou conegudes per les exposicions que s´hi fan». Els visitants passegen per la cuina, l´escola, l´hospital, la capella, les estances i els dormitoris... mentre escolten els records de les treballadores, les monges o les mestres, que, «juntament amb la força del riu, van ser el motor de la història d´aquesta colònia», assegura.

Avui al Konvent

L´audioguia es va presentar durant les cinquenes Jornades de les Colònies Industrials, titulada Paisatges Culturals Industrials, que organitza el Museu de la Colònia Vidal. L´audioguia va acompanyada d´una publicació per situar l´espectador en l´itinerari per l´equipament, il·lustrada per Joan Manel Pérez. Les pistes d´àudio que formen el relat narratiu han estat enregistrades per Joan Garcia Domingo.