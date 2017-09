Berga omple d'activitats els punts de votació del referèndum

Els punts de votació de Berga s'han omplert d'activitats des de divendres a la tarda. Diferents col.lectius i entitat han organitzat actes per celebrar l'inici del curs, també s'han muntat festes de la tardor o celebracions non stop i acampades per dormir als centres amb l'objectiu que els col.legis i altres punts de votació de la capital berguedana estiguin plens d'activitats per tal de garantir que diumenge s'hi pugui votar.

Per exemple, a l'institut Guillem de Berguedà de Berga hi hagut l'assaig dels castellers i l'actuació de Brams. En aquest espai i en d'altres punts de votació, diferents col.lectius de ciutadans ja hi han passat la nit i es preveu que es faci el mateix aquesta propera, la darrera abans del referèndum.

A l'institut avui dissabte continuen els actes com tallers de castells, activitats esportives o concert amb el Koloraines, entre d'altres.

A l'escola de Santa Eulàlia s'ha organitzat un ampli programa d'activitats amb actuacions musicals com la Berguedana de Folk. A la nit s'ha programat una acampada una campada popular per fer una obsrevació d'estels. També hi ha un complet programa d'activitats a l'edifici dels jutjats vells o al pavelló de Suècia o a l'escola de la Valldan, entre d'altres.