Més de 200 escolars coneixen els bolets al bosc urbà de Berga

Encara que aquesta temporada de bolets de tardor al Berguedà no és bona, trobar rovellons o ceps al nucli urbà de Berga és possible. I ho és gràcies a la proposta de descobrir el món de la micologia a través d'un bosc urbà instal·lat des d'ahir fins avui a la plaça de les Fonts. Per segon any consecutiu la ciutat gaudeix d'un bosc a tocar del centre comercial del carrer Major amb motiu de la Berga Bolet, que va començar ahir.

Enguany, però, ha estat el primer cop que aquest espai natural –reproduït amb molta fidelitat– s'obre als escolars berguedans perquè coneguin els diferents tipus de boscos i de bolets. Així ahir hi van passar més de 200 escolars. El tècnic Marc Vizcano, de l'àrea de Promoció Econòmica del consistori berguedà, va explicar a Regió7 que es reprodueixen dos tipus de boscos: un, el mediterrani, i el d'alta muntanya pirinenc, cadascú amb les seves espècies». El que s'explica als nens és que cada espècie neix associada a un tipus d'arbre». Als escolars se'ls va explicar també que els bolets neixen per escampar les espores i reproduir-se. I se'ls va demanar que no els facin malbé encara que no els coneguin.

La Berga Bolet, promoguda pels botiguers del carrer Major i Berga Comercial en col·laboració amb l'Ajuntament i l'Agència, celebra el seu dia fort avui. Hi haurà activitats tota la jornada. El plat fort serà el concurs de tapes a partir de les 8 del vespre a les botigues del centre comercial. Enguany hi participaran 27 restaurants berguedans i es preveu que com a mínim es donin 13.500 tapes.