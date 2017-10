Un accident entre 3 cotxes talla la C-16 a Bagà més de 4 hores

Un accident de trànsit en el qual es van veure implicats tres vehicles va tallar la C-16 més de 4 hores al punt quilomètric 118, al terme de Bagà, a la boca sud del túnel del Cadí en direcció a Urús, segons el Servei Català del Trànsit. Es va anar donant pas alternatiu als vehicles.

L'accident va tenir lloc per motius que es desconeixen a 2/4 de 6 de la tarda. A causa de la topada hi va haver una persona ferida de caràcter menys greu, una altra de lleu, i una altra va resultar il·lesa. Les persones ferides van ser traslladades amb ambulàncies del SEM a l'hospital comarcal Sant Bernabé de Berga. En aquest accident hi van treballar dues dotacions de Bombers, ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos d'Esquadra.