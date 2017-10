La Berga Bolet omple d'animació el centre comercial del carrer Major

La Berga Bolet va omplir d'activitats i animació el centre comercial del carrer Major al llarg de la de la jornada d'ahir. La quarta edició d'aquest certamen va demostrar que el binomi bolets i activitats que hi estiguin relacionades són una aposta segura. De fet, aquesta mostra que va néixer ja fa quatre anys ha esdevingut la segona fira en volum de pressupost després de la Fira de Maig a Berga, amb 26.000 euros.

La Berga Bolet, que ja havia donat el seu tret de sortida divendres, va viure ahir el seu dia fort. La Ronda de Queralt va romandre tancada al trànsit, i allà s'hi van dur a terme activitats com tallers per aprendre a fer cistelles o relacionats amb la salut, així com jocs per a la canalla. També hi van haver jocs infantils reciclats ben originals al carrer Menorets i al de la Instrucció. La plaça de les Fonts va ser l'escenari de tallers sobre micologia i de l'exposició de bolets de les veteranes jornades micològiques del Berguedà, que van arribar a la seva 42a edició i són de les més antigues que se celebren a l'estat espanyol. En aquest espai també hi havia la reproducció d'un bosc que va cridar l'atenció dels visitants, com també ho van fer les parades de venda de bolets, on els preuats rovellons es cotitzaven a 35 euros el quilo. I és que aquesta temporada està sent dolenta, i l'escassedat de l'oferta fa que el cost sigui més elevat. També s'hi venien els refinats ous de reig o ceps, entre altres espècies.

A la plaça de Sant Pere hi va haver tallers de ceràmica i demostració amb un torn de fusta. I a la plaça Maragall, la segona edició del showcooking, enguany amb explicació de com es poden cuinar els bolets en conserva, a cura del professor berguedà de la Joviat Màrius Ferrer i l'equip del Corpus.

A partir de les 8 del vespre va ser el torn del concurs de tapes. Enguany, amb més restaurants participants que mai: 27. Aquest va ser un dels moments àlgids, i va fer bullir de visitants el carrer Major. Se'n preveien repartir almenys 14.000 racions. El temps va respectar la trobada.