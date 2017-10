L'objectiu prioritari és que la plaga no surti del pantà

? Per a les tècniques l'objectiu prioritari és que el musclo zebrat continuï confinat dins les aigües de la Baells. D'aquí que qualsevol persona que vulgui navegar-hi hagi de netejar l'embarcació i l'utillatge que usi amb aigua a pressió tant abans com després d'accedir-hi. La Baells ja disposa d'unes instal·lacions específiques per fer-ho. Les larves del musclo són microscòpiques, «invisibles», però són a l'aigua. Per això és important fer la neteja per evitar que la plaga es pugui escampar «sense voler».