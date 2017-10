Més de 300 persones rebutgen la repressió policial l'1-O a Berga

Més de 300 persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça de Sant Pere de Berga per mostrar la seva repulsa a la repressió policial a Catalunya pel referèndum de l'1-O. Entre els concentrats llàgrimes d'emoció. La plaça ha esclatat en aplaudiments quan s'han sumat a l'acte bombers amb els seus uniformes. Miquel Sabata de l'ANC ha llegit un manifest de Taula per la Democràcia i , posteriorment l'alcaldessa Montse Venturós n'ha llegit un altre de l'Associacio Catalana de Municipis per la Independència, que ha cabat emocionada. Posteriorment s'ha cantat Els Segadors i fet crides com "fora les portes d'ocupació" i "independència".