L'alcaldessa de Berga no va a declarar per l'1-O i s'acull al dret 'a la resistència i a la desobediència'

L'alcaldessa de Berga Montse Venturós (CUP) no ha anat a declarar aquest dimecres davant de la fiscalia a Manresa on havia estat citada per donar suport al referèndum de l'1-O. La dirigent berguedana ha comparegut a migdia a la sala de plens del consistori berguedà acompanyada per dos regidors del govern de la CUP, el tres del grup d'ERC i un del del PDCat i amb el suport del d'ICV que no hi ha pogut ser-hi.

Montse Venturós ha informat els motius pels quals no ha comparegut. Ha explicat que se l'ha citat per una "qüestió estrictament política que es porta a l'àmbit jurídic. No tenim res a declarar davant dels tribunals espanyols" als que la CUP no reconeix la legitimitat. Per això "ens acollim al dret a la resistència i desobediència davant de l'estat espanyol" ha assegurat.

L'alcaldessa ha dit que en condicions normal hi hauria d'haver una segona citació judicial abans de pensar en una segona detenció com la que va patir al seu dia per negar-se a comparèixer davant la justicia com a investigada per no haver obeït el manament judicial de treure l'estelada de la casa consistorial en dues jornades electorals.

Sobre una segona possible detenció ha fet repetides crides a la calma i ha demanat no avançar-se als esdeveniments. "Calma per sobre de tot" ha insistit en diferents ocasions la batllessa. "No hem de generar un clima de nerviosisme " exposant que "no sabem quin és el camí que emprendrà l'estat espanyol" a partir d'ara. I que quan se sàpiga ja es decidirà què fer. Ha afegit que si la causa del 1-O fos una qüestió estrictament jurídica "no caldria citar a 750 alcaldes".

La dirigent berguedana ha assegurat que "considerem que tenim tota la legitimitat"que mana dels acords del Parlament actalà i el suport de la ciutadania

Durant la compareixença, Venturós ha aprofitat per demanar que els cossos policials espanyols marxin de Catalunya. "Que ens deixin en pau. Sobre la declració del rei d'Espanya Felip VI ha dit que havia estat "una autèntica vergonya".