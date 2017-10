Gironella bonificarà el 5% el rebut de les deixalles si els veïns reciclen més

L'Ajuntament de Gironella bonificarà el 5% el rebut de les deixalles als veïns del poble si reciclen més. En concret, si l'índex de recollida selectiva del municipi en conjunt a final d'any supera el 29,47%, que és la mitjana de la comarca, segons ha explicat a Regió7 David Font, alcalde de la vila. I és que actualment a Gironella es recicla el 29,35%, que és inferior a la mitjana de la comarca.

El govern gironellenc vol millorar aquesta situació incrementant els índexs de recollida selectiva. D'aquí la proposta. Tanmateix, d'entrada el rebut domèstic de les escombraries per al 2018 tindrà un augment, segons es va aprovar per unanimitat en el dar-rer ple municipal, celebrat aquest dilluns, en què es va donar llum verd a les noves ordenances fiscals. Així el rebut esmentat passarà dels 110 euros d'enguany als 113,90 euros aprovats per al 2018. Aquesta quantitat és el que es cobrarà a la resta de municipis de la comarca. Fins ara Gironella, Puig-reig, Olvan i Casserres han triat i posat el preu que han considerat més adequat al rebut perquè no estaven dins de la recollida mancomunada del Berguedà.

La idea del govern local és que els gironellencs es comencin a mentalitzar de la necessitat de reciclar més de cara a l'aplicació del nou model de recollida de deixalles a la comarca, que premiarà qui més recicli i qui menys deixalles generi. Per això s'ha previst aquesta bonificació si s'aconsegueix la fita de reduir la generació de deixalles que van a parar a l'abocador. En aquest cas, s'aplicaria aquesta bonificació i aleshores el preu real del rebut acabaria sent de 108,20 euros, segons ha explicat l'alcalde de Gironella, David Font.

El batlle ha dit que creuen que l'objectiu que han fixat és assolible. De fet, l'índex de recollida que es demana per aplicar el descompte ja es va assolir aquest agost. El batlle ha dit que la tendència sembla que està canviant arran d'algunes mesures com l'agrupació dels contenidors en illes de reciclatge. Font, que també presideix el Consell, ha dit que les dades parcials que tenen són que hi hagut una davalla de gairebé el 8% del volum de deixalles que van a parar a l'abocador. I que la recollida d'orgànica al municipi creix per sobre del 7%, igual que la resta de recollida selectiva. «Per aquest motiu, l'Ajuntament creu que només amb un petit esforç de tota la ciutadania, mentalitzant-se de la necessitat de fer aquest canvi de reciclar millor, tothom en sortirà beneficiat: els ciutadans perquè no veuran incrementat el rebut anual, i el medi ambient en ser un municipi i, en conseqüència, una comarca més verds».

El descompte del 5% del rebut que s'oferirà de cara a l'exercici del 2018 s'afegirà a les bonificacions per la utilització de la deixalleria mòbil, que oscil·len entre el 5% i el 18%, en funció del seu grau d'utilització.