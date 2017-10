Gironella diu que retira estalvis del Banc Sabadell per si decideix marcar de Catalunya

Arxiu particular

L´alcalde de Gironella, David Font. Arxiu particular

L'alcalde de Gironella David Font ha anunciat aquest matí via Twitter que el consistori berguedà ha retirar 300.000 euros provinents dels estalvis municipals del compte de l'ens al Banc Sabadell com a mesura de protesta. L'entitat bancària ha anunciat aquest matí que reunirà d'urgència la seva cúpula aquest dijous a la tarda per tal d'estudiar la possibilitat de traslladar la seva seu social fora de Catalunya davant una eventual declaració unliateral d'independència del Parlament de Catalunya.