L'escola de Borredà inicia el curs amb tres alumnes a la nova llar d'infants

L´escola de Borredà ha iniciat el curs amb la posada en marxa de la llar d´infants. El centre educatiu, l´Ajuntament del municipi i l´AMPA han aconseguit un dels objectius que s´havien marcat per poder captar nous alumnes que inicien l´etapa escolar, per tal de poder créixer i garantir la continuïtat de l´equipament.

En els darrers cursos el centre ha tingut una davallada en el nombre de matriculacions. Això ha posat en alerta els responsables educatius i municipals. La manca d´alumnes posa en perill la continuïtat del centre. Aquest curs 2017-2018 l´activitat s´ha iniciat amb 10 alumnes de P-3 a 6è de primària, una xifra alarmant que volen revertir.

Tal com ja havia explicat aquest diari, una de les propostes sorgides en les diverses reunions entre la comunitat educativa i els responsables municipals era poder garantir la matriculació a l´escola d´alumnes d´entre 1 i 3 anys, és a dir, la creació d´un cicle infantil. La directora de l´escola, Marina Almenara, ha recordat que fins ara «un dels problemes és que moltes famílies portaven els seus fills a llars d´infants de poblacions veïnes, com Berga i Ripoll, i a l´hora de fer la matriculació a P-3 optaven per romandre al centre que ja havien escollit per a l´etapa preescolar».

Tal com s´havia anunciat, l´objectiu era treballar per a la posada en marxa d´aquesta línia per a infants d´1 a 3 anys i de moment ha obert portes amb tres infants, tot i que Almenara ja ha avançat que el gener s´hi incorporarà un alumne més.

L´escola de Borredà forma part de la prova pilot impulsada pel departament d´Ensenyament per garantir la continuïtat de les escoles rurals, com és el cas de la de Borredà, que forma part de la Zona d´Escoles Rurals juntament amb el centre de Vilada. De totes maneres, per fer possible la posada en marxa de la llar d´infants, ha calgut una inversió destacada per part de l´Ajuntament de Borredà, que és qui s´encarrega de la contractació de la tècnica d´educació infantil, que s´ha integrat en l´equip docent de l´escola, i és qui també ha adequat l´espai situat a la planta baixa per acollir els alumnes.

Almenara ha destacat que «és una molt bona notícia» i espera que «els alumnes que ara comencen a l´escola bressol tinguin continuïtat fins a finalitzar l´etapa educativa.

Paral·lelament, a partir de la setmana vinent, el centre iniciarà noves reunions per treballar altres propostes que tenen com a objectiu principal atraure noves famílies a l´escola. «Ja vam iniciar una campanya l´any passat, fent xerrades i altres activitats, i aquest curs continuarem», assegura la directora. I és que ja fa temps que l´escola de Borredà treballa per obrir les seves portes per continuar creixent i evitar tancar.