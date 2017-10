El Berguedà rebrà 3 milions d'euros per a polítiques actives d'ocupació

El secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, ha anunciat, avui a Berga, que la Generalitat invertirà 3 milions d´euros al Berguedà en polítiques actives d´ocupació, xifra que suposa un 25% més del que el Govern hi havia invertit fins ara.

En declaracions als mitjans, Ginesta ha explicat que en les convocatòries d´aquest any «arribaran 2,2 milions d´euros i això és un 25% de l´any 2015 que s´acabava el 2016». I la resta fins arribar als 3 milions, arriben a través dels ajuts de polítiques de suport a centres especials de treball, empreses d´inserció i també renda mínima garantida, renda mínima de ciutadania que s´ha posat en marxa a 15 de setembre.

Ginesta ha explicat que la renda mínima garantida «la considerem com a política d´ocupació, és una prestació per a les persones que no tenen feina, que no tenen recursos» exposat que del total de persones que es troben a l´atur al Berguedà només un 43% cobren prestació. D´aquí la necessitat d´aplicar la renda mínima per atendre a les persones que no perceben cap ingrés.

Josep Ginesta fa estada aquest divendres a Berga. Ha visitat el centre especial de treball del Taller Coloma, s'ha reunit amb representants del Consell Comarcal i de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, té previst fer-ho també amb els de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà( Aceb) i de l'Ajuntament de Berga