El Consell posa portes de ferro a la Via Verda a Pedret i Cal Rosal

El Consell Comarcal del Berguedà ha posat unes portes de ferro a la Via Verda del Llobregat, a Pedret i Cal Rosal, per evitar el pas de vehicles en aquest tram. Abans, les portes eren de fusta però els vàndals les van destrossar, fet que va provocar l'accés indiscriminat de cotxes en un espai reservat per a l'ús dels vianants que hi van a caminar, córrer o amb bicicleta. Per això ara l'ens comarcal ha optat per posar-hi unes portes més sòlides de ferro. A més, aquesta vegada, les claus per obrir-les i poder passar amb cotxes es donaran de forma molt més restrictiva. Només en tindran els responsables de cossos policials, rurals i d'emergències i els veïns de la zona perquè puguin entrar i sortir de casa seva.

Així ho va explicar, ahir, el conseller comarcal de Medi Ambient, Francesc Xavier Francàs, que les va presentar a Pedret. La reposició de les portes; l'arranjament del ferm del camí, que a causa de l'elevat pas de vehicles s'havia malmès i hi havien aparegut forats; i l'arranjament d'esllavissades al túnel petit han tingut un cost de 30.000 euros, segons Francàs. Aquesta xifra se suma als 30.000 euros que ja s'havien invertit en aquets tram en concretquan es va estrenar la Via Verda del Llobregat, l'octubre del 2015.

El conseller de Medi Ambient va fer una crida a respectar aquest espai reservat als vianants. Sobre les queixes dels pescadors, que «no han estat els que espatllat el camí» però que ara també es veuran afectats per les restriccions de pas amb cotxes per aquest tram de la Via Verda, va dir que «hem d'intentar buscar l'equilibri» defensant la necessitat que aquest espai sigui d'ús prioritari dels vianants, «un espai per fer salut».