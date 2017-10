Bagà i el Govern acosten posicions per renovar el conveni de coll de Pal

L'Ajuntament de Bagà i l'empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) asseguren que no han arribat a un acord però que han acostat posicions per renovar la concessió d'ocupació de la muntanya pública baganesa de coll de Pal per part de l'administració catalana. Així ho ha explicat a Regió7 l'alcalde, Nicolás Viso. Aquest espai és clau per fer-hi obres que afecten l'estació de la Molina, propietat de FGC.

El dirigent baganès creu que «en breu podrem arribar a una entesa per a la concessió de la muntanya de Bagà» a la Generalitat. L'actual conveni s'acaba a final d'any. Tot i que Viso va avisar FGC l'any passat d'aquesta circumstància, les negociacicons no han començat fins aquesta primavera. El consistori de Bagà ha posat damunt la taula la necessitat de cobrar per l'ocupació del seu bosc comunal de la zona de coll de Pal. Aquesta part de la muntanya de Bagà és imprescindible per fer obres que afecten l'estació de la Molina, com la perllongació del telecabina d'Alp 2.500 fins al Niu d'Àliga, treballs amb un pressupost de 6 milions d'euros. En aquest context es pot interpretar que FGC hagi tret a licitació l'acabament del telecadira de coll de Pal, les obres del qual el mateix Govern va decidir aturar el 2011 per falta de diners i que estan a mig fer.

Nicolás Viso ha explicat a aquest diari que la negociació arribarà a bon port, i ha negat que Bagà vulgui fer valer la seva posició i enfrontar-se al Govern.