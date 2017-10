Les entitats s'alien per programar actes del Dia de la Salut Mental

A partir de dimarts, al Berguedà se celebraran diferents actes en relació amb el Dia Mundial de la Salut Mental. Les entitats que treballen en aquest àmbit han fet un programa conjunt. Dimarts, a 2/4 de 10, hi haurà una caminada popular que sortirà de la plaça dels Països Catalans de Berga.

Una de les novetats d'enguany és que es farà una campanya de sensibilització a les biblioteques. Així, hi haurà una sessió de L'Hora del Conte que tractarà aspectes vinculats amb la salut mental, i inclourà la col·laboració de psicòlogues infantils i juvenils del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) i del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP). Dins el club de lectura comarcal es llegirà La terapeuta. En aquest cas, hi haurà la presència de l'autor, Gaspar Hernández, i d'especialistes en salut mental. També es podrà veure l'exposició de les obres dels artistes berguedans que han participat al projecte de Parelles Artístiques–Experiències creatives per la salut mental. El darrer acte és el 26 d'octubre, a la biblioteca de Berga, amb la presentació del llibre Ales de paper, de Cristina Páez.