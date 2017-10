L'associació d'empresaris promou la inserció laboral de 25 persones al Berguedà

L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) ha treballat per promoure la inserció laboral de 25 treballadors a l'atur. Una vintena d'empreses han contractat el personal a través del programa Fem Ocupació per a Joves i el 30 Plus, per a persones a l'atur sense formació especialitzada d'entre 16 i 29 anys, i 30 i 45 anys, respectivament.

Les contractacions s'han fet per un període mínim de 6 o 9 mesos, en funció del programa. Ara bé, també s'han fet contractes indefinits. En total, les empreses del Berguedà han rebut un ajut de 110.000 euros. De manera simultània, els treballadors han rebut formació ajustada al lloc de treball, consensuada entre l'empresa i la tècnica de recursos humans de l'ACEB. En molts dels casos, la formació s'ha realitzat a la mateixa empresa. És el cas de Serradora Boix. La responsable de recursos humans d'aquesta empresa, Mar Jiménez, ha destacat la importància «que la persona pugui formar-se a les instal·lacions on desenvolupa el seu treball, que és on hi ha la maquinària i programari específic».

Aquest és el tercer any consecutiu que l'ACEB participa al Fem Ocupació per a Joves i el primer any del 30 Plus, tots dos subvencionats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del Servei d'Ocupació de Catalunya. Tot i que en aquests moments s'ha acabat el termini per contractar persones amb aquests ajuts, l'ACEB hi tornarà a participar el 2018.