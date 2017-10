Avià subvenciona els veïns que facin obres per millorar l'eficiència energètica

L'Ajuntament d'Avià ha creat unes ajudes econòmiques per valor de 70.000 euros que s'atorgaran als veïns del municipi que vulguin fer obres als seus domicilis per millorar l'eficiència energètica de les seves llars.

L'Ajuntament d'Avià s'ha proposat destinar «l'estalvi previst durant un any en la facturació de llum i gas dels equipaments i de les instal·lacions municipals, després que s'hi hagin dut a terme diverses inversions (instal·lació de plaques tèrmiques i fotovoltaiques; aïllaments de sostres i instal·lació de llums led a l'enllumenat públic...) per incentivar que els particulars facin actuacions als seus habitatges que permetin obtenir un estalvi energètic i a l'ús d'una energia sostenible i, d'aquesta manera, disminuir l'emissió de CO2 a l'atmosfera».

El consistori avianès ha estimat que les seves mesures d'eficiència energètica «estalviaran al municipi uns 80.000 euros anuals». 70.000 són per aquestes ajudes i 5.000 euros més seran per a «projectes de sostenibilitat en països de renda baixa» El primer projecte que s'està estudiant són subvencionar panells solars per a una cooperativa de dones a Tambacounda (Senegal), per reemplaçar els generadors de combustible utilitzats per a la il·luminació i per treure aigua d'un pou.

Les actuacions subvencionables a Avià són: l'estalvi d'aigua que inclou instal·lació d'aixetes i dutxes estalviadores d'aigua; cisternes domèstiques de doble descàrrega i tanc externs d'aigua de pluja i l'estalvi energètic a través d'aïllament de façanes, parets mitgeres i sostres; instal·lació de vidres aïllants; instal·lació de plaques solars i/o fotovoltaiques; instal·lacions d'aerotèrmia i geotèrmia i canvi de calderes de gasoil a biomassa.

Per demanar aquestes ajudes cal ser propietari o llogater d'un habitatge de primera residència d'Avià i estar al corrent de les obligacions tributàries. El termini per demanar les ajudes s'acaba el 29 de desembre. Els impresos estaran a disposició dels veïns a través de l'Oficina d'Atenció al Públic (OAC) o del web www.avia.cat.

Per a la línia 1 (estalvi d'aigua) es podran presentar, com a màxim, 3 sol·licituds per habitatge i any i per a la línia 2 (estalvi energètic) «inicialment només es podrà presentar una sol·licitud per habitatge i any; en el supòsit de no arribar a cobrir la subvenció màxima prevista, es podrà atorgar una segona sol·licitud». Les ajudes d'estalvi d'aigua que són d'un import menor ( 5.000 euros) es faran efectives «de forma immediata» mentre que les referents a l'estalvi energètic es pagaran durant el març del 2018.