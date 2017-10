La Guàrdia Civil posa tanques davant de l'edifici de les seves casernes a Manresa i Berga

Els edificis de les casernes de la Guàrdia Civil de Manresa i Berga han aparegut aquest dimarts amb tanques resseguint el perímetre d'on hi ha la porta d'entrada de l'immoble, just a sobre de la vorera. Aquesta acció té lloc el mateix dia que hi ha prevista la compareixença a petició pròpia del President de la Generalitat Carles Puigdemont.

Fonts de l'Ajuntament de Berga han descartat que la mesura respongui a alguna obra que s'hagi de fer a la via pública en aquell indret. Per la seva banda, fonts de la Guàrdia Civil consultades per aquest diari han explicat que "si s'ha fet per a raons de seguretat, no ho comentarem".

Imatge de les tanques a la Caserna de Manresa. (FOTO: Josep Sallent).

Regió7 ha recollit el testimoni de persones que han vist com aquest matí de dimarts, agents del cos col.locaven les esmentades tanques tant de plàstic com metàl.liques.

En el darrer mes, la caserna de la benemèrita a la capital berguedana ha estat notícia en diferents ocasions. A principis de setembre per la presència de nombrosos efectius que normalment no hi són. Fonts del cos van justificar aquesta presència els dos cops que es va produir a causa de la vigilància contra el terrorisme gihadista.

El 20 de setembre una manifestació a la plaça de Sant Pere en contra de la detenció de càrrecs del Govern català i la intervenció de les finances del Govern català va acabar amb una concentració multitudinària davant de la caserna. I dimarts passat 2 d'octubre,amb motiu de l'aturada de país, milers de persones van concentrar-s'hi davant amb les mans enlaire i en silenci com a mostra de rebuig per la violència policial ocorreguda l'1-O.

Ja fa dies que l'edifici està vigilat per una patrulla de policies a l'exterior amb armes curtes.

Agents del cos col·locant les tanques, aquest dimarts al matí. FOTO: Arxiu particular