Expectació a Berga i Manresa per seguir la compareixença de Puigdemont

Més de 500 persones han seguit en directe la compareixença de Carles Puigdemont a la plaça de Sant Domènec de Manresa. Amb un silenci escrupolós interromput només per aplaudiments com quan el President ha fet referència al referèndum de l'1 d'octubre o quan ha agraït a tothom qui va fer possible la votació. Una pantalla ha permès seguir la compareixença.

Paral·lelament, un centenar de berguedans s'han aplegat a la plaça del Forn de Berga per escoltar la compareixença del President Carles Puigdemont. Ho han fet davant d'una pantalla domèstica de televisió que s'ha muntat a la plaça i no pas d'una pantalla gegant com s'havia indicat. Malgrat tot hi havia expectació per escoltar el President.

