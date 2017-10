El comerç de Berga, Gironella i Puig-reig majoritàriament obre portes el 12-O

Majoritàriament el comerç de Berga, Gironella i Puig-reig, les tres ciutats més grans de la comarca, tenen previst obrir les seves portes aquest Dia de la Hispanitat. Per primera vegada, els comerços han apostat per obrir tant per aprofitar la previsible afluència de visitants a la comarca en aquest pont. L'excepcional moment polític també pot haver influit en aquesta decisió.

El comerç de la capital berguedana té previst obrir aquest 12 d´octubre molt més que els darrers anys en què s'obrirà de forma molt puntual i aïllada. De les 130 botigues adherides a Berga Comercial, l´ens que aglutina un major nombre de comerciants, mig centenar els han comunicat que treballaran aquest 12-O, segons han explicat fonts de l´entitat. «Segurament en seran més perquè no totes ens ho diuen» han exposat les fonts esmentades. Hi han afegit que poden obrir perquè quan van pactar el calendari comercial d´enguany «vam demanar poder fer una obertura autoritzada el 12 d´octubre».

També obriran portes supermercats com Bon Preu que ha anunciat als seus clients que aquest dijous atendran els clients al matí. A la tarda romandran tancats.

Pel que fa a Gironella, les botigues obriran molt majoritàriament segons ha explicat a Regio7 Núria Masforroll, la presidenta de l´Associació de Botiguers i Comerciants de la Perla. «La majoria de botigues obriran. No ho havien fet mai» ha exposat. I es farà perquè «molts comerços ens van demanar per obrir» per aprofitar les vendes que poden fer aquesta dia. «Vam veure que a Barcelona s´obria molta cosa i vam demanar als nostres assessors si legalment es podia obrir. Ens van dir que no hi havia cap problema». Sobre el calaix que puguin fer sent el primer any que obren el 12-O «la veritat és no ho sabem. Creiem que la gent que vinguin a la comarca a fer-hi estada o de pas poden aprofitar per venir a a comprar perquè aquests dies pugen molta gent de Barcelona».

Pel que fa a Puig-reig, «la posició de l´Associacio i de la majoria de botiguers es de obrir comerços però hi ha llibertat per a cada comerç faci el que cregui» ha explicat a aquest diari el president dels comerciants del poble Antoni Mujal. Creu que «la majoria obrirà excepte casos concrets personals».