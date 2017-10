El comerç del Berguedà obre portes durant la jornada de la Hispanitat

El Berguedà viu avui, dia 12 d'Octubre, festa de la Hispanitat, una jornada poc habitual. Majoritàriament, els comerços de Berga, Gironella i Puig-reig, els municipis més grans de la comarca, han obert les seves portes.Els comerços han apostat per obrir d'una manera més generalitzada que en anys anteriors, quan el moviment comercial era més discret. Els responsables dels establiments consultats per aquest diari, han assegurat que, principalment, han decidit obrir portes per reivindicar el seu malestar amb la situació política excepcional que s'està vivint aquests dies a Catalunya.

Gironella és un dels municipis del Berguedà on més comerços han obert aquest dijous. També han obert portes alguns establiments de la capital berguedana i d'altres pobles de la comarca. La majoria que han decidit apujar la persiana ho faran durant tot el dia, tot i que n'hi ha, que únicament han obert durant el matí.

Els ajuntaments de Berga, Gironella i Puig-reig també han mantingut la seva activitat amb els treballadors que han decidit no fer festa. En el cas de la capital, un 25% del personal ha anat al seu lloc de treball.