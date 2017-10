Una exhibició de falconeria, novetat a la Fira del Bolet de Vilada, avui

Vilada celebra avui la la Fira del Bolet a la plaça dels Gronxadors de la vila. Una de les novetats d'enguany és una exposició i exhibició de falconeria. Els espectacles tindran lloc un a les 12 del migdia i l'altre a les 5 de la tarda. A més a més, durant tot el dia hi haurà una exposició d'aquestes aus. Com a element distintiu, enguany també hi haurà una actuació del grup de música tradicional 3Q5, que passejaran pels carrers de la vila per fer ambient.

Com sempre, però, la fira d'artesania i gastronòmica, que obrirà portes a les 10 del matí, serà un dels espais que atraurà més públic. A més de l'esmorzar popular, es repeteix la degustació de tapa de botifarra de bolets. Consisteix que els veïns i visitants que facin una consumició mínima a les botigues, bars i restaurants de la vila obtindran un tiquet per poder degustar aquesta tapa de manera gratuïta. A banda de la mostra micològica també hi haurà el tradicional concurs gastronòmic a les 4 de la tarda. El jurat estarà format, entre d'altres, pel cuiner i divulgador gastronòmic Pep Nogué, que a més rebrà el distintiu Quins Bolets «per la seva activitat i prestigi professional».