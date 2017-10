Ràdio Berga emet de nou pocs dies abans que l'Ajuntament la recuperi

Berga ha recuperat les emissions de la ràdio municipal que des del 2006 emet des del 107.6 de la FM. Això passa pocs dies abans que el consistori recuperi el local i el servei. L'emissora berguedana havia emmudit el 24 de març passat com a conseqüència d'una avaria al repetidor de la Figuerassa. Aleshores el govern de la CUP va optar per no reparar-la atès que l'Associació Catalana de Ràdio havia presentat una denúncia davant del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) «pel fet que, segons consta en la denúncia, Ràdio Berga està gestionada per una empresa privada». Mantenir les emissions a través d'una empresa privada, un fet que la llei en vigor no preveu, podia generar problemes a l'executiu segons va al·legar al seu dia el regidor Francesc Ribera.

Des del dia 30 de setembre, però, l'avaria s'ha arranjat, ja que l'emissora emet de nou radiofórmula com feia des del juliol del 2016, quan els seus gestors, Bífidus Produccions, van deixar d'oferir notícies per la incertesa sobre el futur de l'emissora.

Segons ha pogut saber aquest diari, dissabte 30 de setembre, el dia abans de la celebració del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, l'avaria que mantenia muda l'emissora des del març es va arranjar en poques hores. Fonts consultades per Regió7 han explicat que el dia 1 d'octubre l'emissora municipal de Puig-reig Ràdio Puig-reig, que emet pel 107.3 de la FM, va oferir una programació especial amb motiu de la celebració de l'1-O que es va poder escoltar també pel 107.6, Ràdio Berga. Dilluns, aquesta emissora va tornar a emetre programació de continuïtat.

Tot això passa pocs dies abans que el consistori recuperi el local i el servei. Un acte previst per al dia 17. D'aquesta manera, el govern vol fer efectiu un acord de ple adoptat al seu dia per recuperar els estudis de l'emissora estrenats per Sant Jordi el 2006 i ubicats al passeig de la Pau. El lloguer costa uns 1.000 euros mensuals al consistori.

Segons ha pogut saber Regió7, aquests dies el govern berguedà i representants de Bífidus Produccions mantenen converses amb l'objectiu d'intentar trobar una sortida a l'atzucac judicial que enfronta les parts a causa de la polèmica concessió.

Ràdio Berga està gestionada per Bífidus Produccions des del 2006, quan va començar a emetre. Aquesta empresa la van crear treballadors de l'anterior Ràdio Berga, una emissora privada que emetia pel 95.7 de la FM víctima de la deslocalització. Per tal que la ciutat no es quedés sense ràdio, un servei amb una profunda tradició a la ciutat, la nova empresa va demanar i aconseguir que el govern de Berga de torn demanés una llicència d'emissora municipal per a la ciutat a la Generalitat. El 2012 l'Ajuntament de Berga no va renovar el contracte a Bífidus, que des d'aleshores la gestionen per complir una clàusula que els obliga a fer-ho fins que el consistori l'assumeixi.