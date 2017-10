Cues de cinc quilòmetres a la C-16 i retencions per entrar a Berga al matí

Tot i la decisió d'alguns ajuntaments i una bona part dels comerços d'obrir portes durant la jornada d'ahir, per a molta gent era un dia festiu i el primer de quatre dies de pont que molts catalans han volgut aprofitar per fer una escapada.



Així ho van fer notar ahir al matí els cotxes que transitaven per les carreteres catalanes, i també les dificultats per circular per la C-16 al seu pas pel Berguedà. L'operació sortida del pont del Pilar va provocar, a partir de les 11 del matí i fins a primera hora de la tarda, retencions a l'eix del Llobregat amb cues de fins a cinc quilòmetres en sentit nord, a partir de Gironella, i també cues de tres quilòmetres a l'alçada de Cercs, segons el Servei Català de Trànsit.



Durant el migdia també va ser complicat el trànsit per accedir a l'interior de la capital berguedana, amb una circulació lenta a l'antiga carretera entre Cal Rosal i Berga. Molts dels vehicles es desviaven de l'eix del Llobregat per entrar a la ciutat a fer una parada i dinar abans de continuar el trajecte que tenien previst.