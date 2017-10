L'edifici de l'Escac passa a ser titularitat de l'Ajuntament de Berga

L'edifici de l'Escac, a la plaça del Doctor Saló de Berga, passa a ser de titularitat municipal. L'Ajuntament de Berga ha aprovat, al ple ordinari d'aquest divendres a la tarda, un acord per adquirir la propietat de l'immoble número 4 de la plaça del Doctor Saló. Després de quatre anys de litigis, el consistori ha decidit arribar a un acord amb la propietat per poder adquirir l'edifici on, anteriorment, s'hi havia previst la construcció de la Casa de la Patum.

Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Oriol Camps, s'ha treballat per aturar un litigi urbanístic desencadenat des del 2010 i que suposa que el consistori passi a ser propietari d'aquest edifici i del seu terreny. L'acord s'ha realitzat pel valor de 325.000 euros que el consistori berguedà pagarà en un termini de sis anys. Aquest edifici, situat entre les escales de la Ribera i les escales de la presó, d'accés a la plaça Doctor Saló, passarà a ser de titularitat municipal i se suma a la resta d'edificis contigus que ja són del consistori. D'aquesta manera, ha avançat Camps, s'aplana el camí per a la futura construcció del museu de la Patum en el cas que es decideixi tirar endavant el projecte en aquest emplaçament. Camps ha assegurat que s'ha treballat molt per arribar a aquest acord i evitar tenir un nou procés judicial obert des del consistori.

Ha recordat que l'equip de govern de l'època va intentar va intentar obtenir la titularitat de l'edifici amb un acord de permuta per una valoració de l'edifici de 325.000 euros a canvi d'uns terrenys a la zona dels 40 pilans més una quantitat de diners. Camps ha ressaltat que finalment no hi va acabar havent acord perquè els compromisos de l'ajuntament no es van complir. Després de quatre anys de litigis es va condemnar a l'ajuntament per complir l'acord de permuta. Ara, segons el regidor, s'havia de decidir si continuar amb el procés judicial i allargar el tema uns quants anys més per treure una sentència o arribar a un acord.