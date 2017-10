El petit comerç de Gironella converteix el 12 d'octubre en un dia feiner qualsevol

Gironella va viure, ahir, una jornada poc habitual per ser un dia festiu. La major part dels comerços van obrir portes. Tot i ser un dia marcat en vermell al calendari laboral, la festa de la Hispanitat, la vila va voler transmetre una sensació de normalitat i el petit comerç va convertir el 12 d'octubre en una jornada laboral gairebé del tot rutinaria, a diferència d'altres anys, quan la majoria tancaven portes. La vila del baix Berguedà va ser un dels municipis de la Catalunya Central i de la resta del país on molts comerços van funcionar com un dia feiner qualsevol per reivindicar el malestar que viu el país amb la situació política actual.



Molts dels botiguers de l'avinguda de Catalunya de Gironella, un dels principals eixos comercials de la Perla del Llobregat, apujaven les persianes puntualment a les 9 del matí. No sabien si la jornada seria profitosa respecte a les vendes, i a mig matí ja havien corroborat que sí, i els establiments consultats per aquest diari van tenir feina com un dia qualsevol. Als bars, forns i llibreries que ja obren els dies de festa, ahir s'hi van sumar també carnisseries, botigues de roba, joieries, establiments de queviures, farmàcies i, fins i tot, les perruqueries.



«És el primer any que obrim el 12 d'octubre, però ho fem per reivindicar el nostre malestar i per solidaritat amb el poble. Cal continuar defensant la democràcia i, sobretot, denunciar la violència», assegurava a Regió7 Jordi Orriols, de l'establiment La Fassina, de Gironella. De la mateixa manera s'expressava la responsable de la perruqueria Vicens, Verònica Molina, que va destacar que havia tingut la mateixa feina que un dia qualsevol. La carnisseria Cal Rafilat també va obrir tot el dia. Gemma Rosiñol tenia clar que ahir era «un dia normal». I afegia que «si volem la independència, no ens podem contradir i fer festa el 12 d'octubre».



L'Ajuntament de Gironella també va funcionar amb normalitat durant el matí. Segons l'alcalde, David Font, diversos funcionaris van ocupar els llocs de treball, així com una part dels regidors del govern. A la plaça de l'Estació també s'hi van celebrar actes organitzats pel Comitè de Defensa de la República de Gironella.



La capital del Berguedà i Puig-reig també van viure una jornada festiva diferent, amb bona part dels comerços oberts, i molts que ho feien per primera vegada.