El Berguedà crea la taxa de residus per a cases de colònies i terrenys d'acampar

El Consell Comarcal del Berguedà va aprovar, ahir, les ordenances fiscals per a l'any 2018. En el capítol de taxes de reciclatge i gestió de residus, l'ens ha decidit congelar els preus pel que fa al cost de l'impost d'escombraries dels ciutadans per segon any consecutiu, i absorbir així l'increment del cànon de residus, fent que l'ens assumeixi els 95.000 euros del cànon.

Sí que s'han inclòs, però, modificacions pel que fa a altres col·lectius, que se sumen a les introduïdes l'any passat als càmpings i establiments de turisme rural. Tal com va explicar el president del Consell Comarcal, David Font, s'ha incorporat un nou capítol que afecta les cases de colònies i els terrenys d'acampada de la comarca i es genera una taxa per nombre de places autoritzades per a aquesta activitat. A més a més, també s'ha incrementat, segons l'IPC i el cànon, la taxa dels establiments comercials que no disposen d'un gestor de residus.