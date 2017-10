El consistori demana a Inberga Tur que faci una revisió al funicular de Queralt

L'Ajuntament de Berga demanarà a l'administrador concursal de la societat Inberga Tur una actuació per a la revisió i el manteniment del funicular de Queralt. El ple d'ahir va aprovar aquesta proposta perquè els concessionaris de l'hostatgeria de Queralt realitzin les obres de manteniment que requereix la normativa de funiculars.

Segons el regidor d'Urbanisme, Oriol Camps, «es tracta d'una actuació que cal realitzar per garantir un correcte funcionament del funicular, tot i que no és cap actuació d'urgència».

Camps va relatar que en el cas que l'administrador concursal d'Inberga Tur no respongui per fer l'actuació, l'Ajuntament ho hauria d'assumir de manera subsidiària tal com va fer en la darrera de les intervencions dutes a terme al funicular. Segons el regidor, es tracta de la revisió dels elements mecànics més important que s'hi ha realitzat fins ara i que suposarà que l'aparell deixi de funcionar durant un temps un cop s'iniciïn les actuacions.