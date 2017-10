Una seixantena de persones gaudeixen de la jornada boletaire de Castell de l'Areny i Regió 7

Alguns repetien l´experiència i d´altres, hi participaven per primera vegada. Una seixantena de persones han gaudit, aquest diumenge, de la matinal que ha fusionat natura i gastronomia al Berguedà. L´Ajuntament de Castell de l´Areny i Regió7 han organitzat, per segon any consecutiu, una jornada boletaire amb diverses activitats amb aquest producte com a protagonista. Els impulsors de la iniciativa han valorat molt positivament la proposta, així com també, els assistents provinents del Bages, el Berguedà i l´àrea metropolitana, que han passejat pel bosc per buscar bolets, conèixer com cuinar-los i conservar-los, i després, assaborir-los durant un dinar. Entre els inscrits, hi havia veïns de Madrid i la comunitat valenciana residents a Barcelona.

La jornada s'ha iniciat de bon matí amb una sortida al bosc a càrrec guiada per Natxo Oñatibia i Ester Corrales, tècnics de l´empresa local Rural Salut. Els participants han buscat bolets pels entorns del municipi, per, després, poder-los compartir amb tothom i distingir-ne les diverses espècies. Els assistents, a banda de fer salut i caminar pel bosc, han trobat alguns exemplars, principalment rovellons, alguna llenega, i d´altres varietats menys preuades com les llengües de bou. Seguidament, els assistents han conegut quines utilitats tenen les plantes que habiten a la zona i han rebut consells per elaborar-ne infusions i licors, que, a més a més, han pogut degustar.

Alguns dels particicipants a la sortida al bosc. DANI PERONA



La matinal ha continuat amb un taller teòric de com transformar en plats els bolets collits al bosc. Corrales i Oñatibia han explicat alguns trucs per macerar els fongs o congelar-los, i també han compartit algunes receptes. L´empresa Chapea ha obsequiat els assistents amb una bossa i un pin de record de la jornada.

Molts dels inscrits a la proposta lúdica era la primera vegada que visitaven Castell de l´Areny. A banda de poder conèixer-ne les seus entorns i alguns dels seus principals atractius patrimonials, com l´església, també han descobert l´anisoteca de Pere Massana, amb més de 1.200 ampolles d´anís de diferents marques que van deixar bocabadat a més d´un. Massana els ha explicat alguns dels secrets que amaguen aquestes ampolles abans d´iniciar l´àpat protagonitzat, com no podia ser d´una altra manera, pels bolets.



El bolet, protagonista de l´àpat

La seixantena de participants han ocupat les taules del restaurant Castell de l´Areny per degustar un menú elaborat especialment per a l´ocasió. L´equip de cuiners ha preparat, com a entrants, una amanida de bolets, croquetes de ceps, torrades d´escalivada amb bolets i patates amb fredolics. De segon, els comensals han pogut escollir entre jarret de vedella amb bolets o conill també guisat amb fongs.

Per segon any consecutiu, el celler Solergibert ha estat l´encarregat de maridar els plats amb alguns dels seus vins. Josep Solergibert, responsable de l´històric celler familiar d´Artés, de la denominació d´origen Pla de Bages, ha explicat les característiques de les varietats escollides: del Toc i el Pic per acompanyar els entrants; i del Cabernet Reserva del 2011 per beure amb la carn.

L´alcalde de Castell de l´Areny, Pere Raja, ha valorat molt positivament la jornada. «Estem molt contents perquè en aquesta segona edició hem arribat a la seixantena de particiapants i hem superat la xifra de l´any passat, i esperem que l´any vinent sigui encara superior», va dir després de l´àpat. «Tot el que sigui promocionar i donar a conèixer el nostre municipi, és positiu i volem continuar treballant en la vessant turística», ha afegit.

Josep Solergibert explicant els vins escollits durant el dinar. DANI PERONA