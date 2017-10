Creu Roja Joventut del Berguedà impulsa un esplai per fer créixer el planter de socis

Creu Roja Joventut del Berguedà ha iniciat el curs amb una nova activitat dirigida als infants de la comarca: un esplai. La proposta arrenca amb dos objectius principals: transmetre valors socials entre els joves i, a la vegada, aconseguir nous voluntaris per fer créixer el planter de socis de l´associació per poder garantir la continuïtat dels seus projectes.

El director de Creu Roja Joventut del Berguedà, Pau Ribera, ha explicat a Berguedà Setmanal que la iniciativa va néixer ja el primer trimestre d´enguany com a prova pilot. Després de la bona resposta, i de la motivació dels monitors, van apostar per donar-hi continuïtat, com a mínim, durant aquesta tardor. «La secció juvenil de Creu Roja a escala nacional ja preveu la possibilitat que les seus comarcals tirin endavant propostes d´educació en el lleure, com és el cas de l´esplai», ha relatat Ribera. «El grup de voluntaris estàvem motivats per posar en marxa un projecte d´aquests i vam decidir provar-ho», ha afegit.

Tal com es recull en la memòria del projecte, aquest esplai pretén afegir-se a l´oferta d´oci educativa i solidària a la comarca i crear un espai on es treballin els valors de la Creu Roja des de l´oci i el lleure. Segons Ribera, durant el primer tast que es va dur a terme durant els primers mesos de l´any, el principal objectiu era crear el sentiment de pertinença a un grup i, a la vegada, treballar valors com la humanitat i la solidaritat. En aquesta segona tanda, iniciada el setembre passat i que s´allargarà tota la tardor, amb una sessió cada mes, «farem un viatge pel món per conèixer d´altres cultures», ha dit. A partir d´aquest eix temàtic, es faran activitats relacionades per treballar la interculturalitat i el respecte cap als altres.

De moment, participen en la iniciativa una mitjana de deu infants d´entre 6 i 12 anys. És obert a tothom, i l´únic requisit és ser soci de la Creu Roja, amb l´objectiu principal de buscar la implicació dels joves en l´entitat i que puguin esdevenir el futur planter de voluntaris. «Creiem que, si aconseguim que hi hagi infants que des de petits ja formen part de l´entitat i aprenen els seus valors, serà més fàcil que puguin acabar sent voluntaris de Creu Roja Joventut», assegura Ribera. En aquest sentit, ha fet ressaltar que des de la secció juvenil es desenvolupen diversos projectes i que «sempre fan falta voluntaris per poder-los realitzar. Seria una llista que no es poguessin tirar endavant iniciatives socials per la manca de persones voluntàries».

Ribera creu que, tot i que actualment hi ha persones disposades a destinar el seu temps lliure a col·laborar amb Creu Roja, «els joves sempre estem molt ocupats i alguns combinem estudis amb feina i això fa que tinguem menys disponibilitat per trobar-nos i organitzar-nos».

De totes maneres, ha assegurat que després de finalitzar aquesta segona edició de l´esplai, un cop n´hagin valorat els resultats i el funcionament, esperen que tingui continuïtat i sigui un projecte que s´afegeixi a les iniciatives que ja es tiren endavant des de Creu Roja Joventut, com és la campa-nya de joguines i totes les activitats solidàries que s´organitzen dins d´aquesta secció o el reforç per a estudiants dins del projecte Èxit Escolar.